كيف تخفي رقم هاتفك ليظهر كرقم خاص؟

تساءل الكثير من الاشخاص حول كيفية ظهور الارقام على الهاتف تحت عنوان “رقم مجهول” أو رقم خاص، اليكم كيف يخفي البعض أرقامهم، لكي لا تظهر لنا وبالتالي نجهل هوية المتصل؟!

1- برنامج Hide Phone Number Caller ID: هو أحد البرامج الشهيرة التي يتم تنزيلها وتشغيلها على الهاتف، يقوم بدوره بإخفاء رقم المتصل وحجبه عن الآخرين.

حصل التطبيق على جائزة أفضل تطبيقات إجراء مكالمة دون أن تظهر رقم المتصل بك، يسمح لك لإخفاء رقم هاتفك عند إجراء مكالمة الاتصال من رقم خاص.

2- عن طريق الأقمار الصناعية: عن طريق نظام خاص، يمكن عن طريقه تغيير الرقم في كل مكالمة 090000 – 091111 – 092222 أو أي رقم أنت تريده أن يظهر به.

ولكن لا بد من اتصال هاتفك الجوال بالإنترنت، سواء عن طريق باقة الموبايل أو عن طريق الوايرليس.

3- من خلال شبكة الجوال: من خلال ربط شريحتك عن طريق شبكات AT&T العالمية، والتمتع بجميع خواص القمر الصناعي الخاص بها، وذلك دون أي اشتراكات شهرية أو تكاليف.

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