البحرين: أوضاع صعبة يعيشها المحكومون بالإعدام

وكشفت مصادر أن منتسبي الأجهزة الأمنية في سجن جو يمارسون تعذيبا نفسيا ضد المحكومين بالإعدام، وأنهم يعيشون أوضاعا سيئة ويطالبون بالتحرك العاجل لإنهاء الإنتهاكات التي تمارس ضدهم.

الجدير بالذكر أن المعتقلين السياسيين في سجن جو المركزي وسجن الحوض الجاف يعانون من سوء المعاملة والعديد من الانتهاكات، منذ إعلان وزارة الداخلية عن هرب 10 معتقلين من السجن مطلع العام الحالي، وبلغت هذه الإنتهاكات ذروتها بعد إقدام النظام على جريمة إعدام 3 معتقلين سياسيين في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري.