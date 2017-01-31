صديقي: تصرفات ترامب تعود لهلعه من الثورة الإسلامية

وقال آية الله كاظم صديقي، في كلمة له أمام حشد من الطلبة الجامعيين في يزد / وسط/ يوم الثلاثاء، ان الاعداء حاكوا المؤامرات والدسائس باستمرار في مواجهة الثورة الاسلامية لانهم يشعرون بالهلع منها وان تصرفات ترامب الجنونية تعود الى هلعه من ميادئ الثورة.

واضاف، ان الاعداء لاسيما اوروبا واميركا يشعرون بالرعب من مبدأ مكافحة الظالمين الذي رفعه الامام الخميني (رض) وقاد الثورة الاسلامية الى النصر وثبت صمودها للعالم طيلة اربعة عقود مضت.

واكد على ضرورة التحلي بالوعي في مواجهة الاعداء، لافتا الى انهم غيروا اساليبهم من الحرب الخشنة الى الناعمة وعبر الاجواء الافتراضية.

ولفت الى ان الامام الخميني (رض) استطاع بقيادته للثورة الاسلامية ان يثبت لشعوب العالم انه بالامكان نيل الاستقلال، موضحا ان هذا النور الذي لا ينطفئ هو ثمرة لمبادئ الامام الراحل الذي رفع شعار “لاشرقية ولاغربية ..جمهورية اسلامية”.