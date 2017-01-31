جيش الاحتلال: حزب الله سيُطلق 1500 صاروخ يوميًا !

يبدي جيش الاحتلال الإسرائيلي، قلقًا متزايدًا من قدرات وإمكانيات حزب الله المتنوعة، والتي باتت تُشكل تحديًا كبيرًا أمامه.

ونقلت صحيفة “هآرتس” في تقرير لها عن ضابط في هيئة أركان جيش الاحتلل قوله :” إن أكثر ما يقلق “إسرائيل” هو قدرات – ما وصفها بـ – “التنظيمات الإرهابية” وخاصةً حزب الله، على تطوير وحيازة صواريخ بمستوى دقة عالٍ جدًا”.

وأشار الضابط ذاته إلى أن حزب الله يقوم بتفعيل منظومات صواريخ متطورة، كما اتسع نطاق التطوير والتسلح لديه في السنوات الأخيرة بشكلٍ كبير، حيث بات يمتلك ما يقارب 10 أضعاف ما كان يملكه عشية الحرب عام 2006، وفق تقديره.

وادعى الضاباط، أن حزب الله يمتلك اليوم نحو 130 ألف صاروخ من أنواع مختلفة، منها “غراد” والذي يصل مداه إلى 40 كيلو مترًا، و”فجر” والذي يصل مداه إلى 75 كيلو مترًا، و”زلزال” من إنتاج إيراني ويصل مداه إلى 200 كيلو متر، و”الفاتح” وM110 بمدى 250 كيلو مترًا، وصواريخ “سكاد” سورية من طراز “D” والتي يصل مداها إلى 700 كيلو متر.

كما يوجد لدى حزب الله، وفق الضابط، قدرات متنوعة في إطلاق الصواريخ، منها منصات إطلاق تحت الأرض، ومنصات إطلاق مخفية بالأشجار، ومنصات إطلاق متحركة على شاحنات ومركبات تجارية.

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي فإنه في أي مواجهة قادمة، سيكون بإمكان حزب الله إطلاق 1500 صاروخ يوميًا، مقابل 200 صاروخ في العام 2006.