توجيه 11 تهمة للمشتبه به في تنفيذ هجوم كيبك

أعلنت الشرطة الكندية أن قضاء البلاد وجه، مساء الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، اتهامات رسمية إلى ألكسندر بيسونيت، المشتبه به في تنفيذ الهجوم على المركز الإسلامي بمدينة كيبك الكندية.

ويواجه بيسونيت، وهو يحمل الجنسيتين الكندية والفرنسية وعمره 27 عاما ويعتنق، حسب الشرطة، أفكارا قومية متطرفة، يواجه 6 تهم بالقتل و5 تهم بالشروع في القتل، وذلك على خلفية الهجوم المسلح على أكثر من 50 شخصا تجمعوا في المسجد بمدينة كيبك لإقامة صلاة المغرب، مساء الأحد (بالتوقيت المحلي)، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 19 آخرين.

وأضافت الشرطة في بيان: “هناك مداهمات جارية ونأمل في الحصول على مزيد من الدلائل” (الكافية لتوجيه تهمتي “الإرهاب” والنيل من الامن القومي).

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