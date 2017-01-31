عماليا: جمعية سورية – إسرائيلية مشتركة.. ما هدفها؟!

اتّهمت مجلّة “لو كانار انشينيه” الأسبوعية الفرنسية زوجة فرنسوا فيون، مرشح اليمين للإنتخابات الرئاسية في فرنسا، بالإستفادة من وظائف وهمية، وتقاضي أكثر من 900 ألف يورو في إطار العمل كـ”مساعدة برلمانية” أو “متعاونة مع مجلة ثقافية”.

وبعدما كانت الصحيفة أوردت مبلغ 500 ألف يورو الأسبوع الماضي، نقلت في عددها الأخير أن المبلغ الإجمالي الذي تقاضته بينيلوب فيون لقاء عملها كمساعدة برلمانية لزوجها أو للمنتدب عنه مارك جولو، بلغ 831440 يورو خلال الفترة ما بين 1988 و1990 وما بين 1998 و2007 ثم خلال العامين 2012 و2013.

كما تقاضت زوجة فيون نحو 100 ألف يورو لقاء عمل في مجلة لا ريفو دي دو موند خلال العامين 2012 و2013.

من جهة ثانية، نقلت الصحيفة أن ولدين لفرنسوا فيون عملا أيضاً كمساعدين برلمانيين لوالدهما وتقاضا 84 ألف يورو بين العامين 2005 و2007 بينما كانا لا يزالان طالبين.

ويأتي كشف هذه المعلومات بعد ساعات من قيام محققين بزيارة مكتب فيون في الجمعية الوطنية. ووصف رئيس كتلة حزب الجمهوريين في الجمعية الوطنية كريستيان جاكوب ما حصل بأنه مداهمة.

من جهته، أكد فيون أن ليس لديه ما يخفيه لا هو ولا زوجته. وقال هو وزوجته في ختام الاستماع إليهما إنهما قدما عناصر مفيدة للحقيقة لتوضيح العمل الذي قامت به السيدة فيون.

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