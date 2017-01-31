وزير الموارد المائية السوري: مياه عين الفيجة ضخت في خزانات دمشق

أكد وزير الموارد المائية السوري المهندس نبيل الحسن أن بدء ضخ مياه «عين الفيجة» إلى خزانات مدينة دمشق لإيصالها إلى المواطنين سيكون خلال يومين.

وأشار الحسن إلى أن المسلحين قاموا بتخريب البنية التحتية التابعة للنبع إضافة لإضرار كبيرة لحقت بالمباني وأجهزة التحكم والكهرباء والميكانيك وغيرها، مضيفاً أن “نسبة الأضرار تقدر 85 % بعد الاطلاع الكامل على النبع، حيث قام المسلحون بتفجير نبع عين الفيجة في ثلاث نقاط، إضافة لتعطيلهم محولة عين حاروش بشكل كامل”.

وأضاف الوزير أنه تم فتح البوابات القوسية في عين الفيجة وأصبحت المياه في المنطقة تسيل في الأنهار ولا يوجد في دمشق مياه تصل من هذا المصدر والانفاق فارغة بشكل كامل، لافتاً إلى أن ورشات الصيانة بدأت عملية ضخ المياه إلى خزانات مدينة دمشق بعد عشر ساعات فقط من بدء عمليات إصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بنبع عين الفيجة.

وأكد أن الوزارة أخذت عينات من المياه التي ضخت من نبع عين الفيجة اليوم لإجراء التحاليل اللازمة، مشيرا إلى أنه على أساس نتائج التحاليل سيتم البدء بضخ المياه إلى المنازل بشكل تدريجي.

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