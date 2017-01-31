قس أميركي يحرج ترامب :المسيح أيضا كان لاجئا!

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي الاميركية بتغريدة للقس الاميركي من اصل افريقي أل شاريتون وصف فيها المسيح بانه لاجىء، في رد على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب حظر دخول اللاجئين القادمين من الشرق الاوسط الى الولايات المتحدة .

وقال القس الاميركي الذي يعتبر رمزا من رموز الحركة المدنية الاميركية ومكافحة التمييز العنصري ضد السود في تغريدة له على تويتر يوم الاحد: “قبل توجهكم الى الكنيسة اليوم ، لا تنسوا شكر الله على ابنه المسيح اللاجىء الذي لجأ الى مصر “.

وانتقدت محطة فوكس نيوز التلفزيونية اليمينية، المؤيدة لسياسات الرئيس الاميركي وخصوصا السياسات المعادية للمسلمين، تغريدة القس الاسود وقالت انها غير دقيقة ولا تتطابق مع ما جاء في الانجيل .

وبدت تغريدة القس الاسود وكانها رد غير مباشر على تغريدة لترامب على تويتر في اليوم نفسه حاول فيها تبرير قراره بمنع رعايا سبع دول اسلامية من دخول اميركا بالقول ان المسيحيين في الشرق الاوسط يتعرضون للاضطهاد وان ادارة الرئيس السابق باراك اوباما قدمت التسهيلات لدخول اللاجئين المسلمين الى الولايات المتحدة على حساب اللاجئين المسيحيين وان ادارته لن تسمح بذلك بعد الان .

وخلال السجال الذي شهدته الحملة الانتخابية الرئاسية خلال العام الماضي حول قوانين الهجرة في الولايات المتحدة، ودعوة المرشح الجمهوري الى بناء جدار فاصل على حدود المكسيك للحد من الهجرة غير الشرعية من بلدان اميركا اللاتينية الى الولايات المتحدة وتهديده بترحيل نحو 15 مليون مهاجر لاتيني مقيمين بطريقة غير شرعية الى بلدانهم ، ذكّر عدد من رجال الدين المسيحيين ترامب بان المسيح الناصري ايضا كان مهاجرا غير شرعي وان احدا لم يساله يوما عن اوراقه الثبوتية وتاشيرة الدخول عندما كان يتنقل بين مسقط راسه في فلسطين وبلدان الشرق الاوسط الاخرى لنشر الدعوة المسيحية.

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