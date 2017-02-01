طوكيو: قرارات الهجرة شأن داخلي للدول

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، إن موضوع سياسة الهجرة يعد مسألة داخلية تخص الدول التي تتخذها.

وأكد آبي في كلمة ألقاها أمام البرلمان الياباني، أن سياسة الهجرة، والمراقبة، التي تفرضها أي دولة على دخول المواطنين الأجانب إليها، تعد مسألة داخلية من اختصاص الدولة نفسها.

وأشار آبي بخصوص اتخاذ واشنطن قرارا حول تشديد قوانين الهجرة، إلى أن لدى الولايات المتحدة وجهات نظر مختلفة بهذا الشأن، مضيفا أن الخطوات المتعلقة بدخول المهاجرين واللاجئين إلى البلاد أو خروجهم منها، تخص الدولة نفسها فقط، وقال آبي: “لهذا السبب لا أريد التعليق على القرار الأمريكي”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع يوم الجمعة الماضي، على أمر تنفيذي يقضي بمنع مواطني سبع دول مسلمة، وهي سوريا، والعراق، وليبيا، واليمن، والسودان، والصومال، وإيران من دخول أراضي الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، وتؤجل استقبال البلاد لللاجئين لفترة 120 يوما.

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