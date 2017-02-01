الناتو لا يريد حربا باردة جديدة مع روسيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبيرغ، أن الحلف لا يسعى إلى المواجهة مع روسيا وإشعال حرب باردة جديدة معها.

وقال ستولتنبيرغ أثناء مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس البلغاري رومين راديف، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، في بروكسل: “إن الناتو لا يتحرك صوب المواجهة مع روسيا ولا يرغب في اندلاع حرب باردة جديدة معها”، مضيفا: “إننا نتمسك بموقف مناسب وصريح تجاه روسيا”.

ونوه ستولتنبيرغ بأن “خطوات الناتو تحمل طابعا دفاعيا”، مؤكدا أنها في الوقت ذاته “ترسل إشارة واضحة إلى وحدة الحلف واستعداد كل أعضائه للدفاع عن بعضها البعض”، حسب تعبيره.

يذكر أن حلف الناتو اتخذ أثناء قمته التي جرت في يوليو/تموز عام 2016، بالعاصمة البولندية وارسو، قرارا يقضي “بتعزيز الأمن في الجناح الشرقي للحلف أمام الخطر الذي تشكله روسيا”، حسب الناتو.

ولتنفيذ هذا القرار نشرت المنظمة قواتها في العديد من الدول الأعضاء فيها أي ليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا، وبولندا.

من جانبها، شددت روسيا مرارا أنها لا تنوي مهاجمة أي دولة عضو في الناتو، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في هذا السياق أن الناتو على دراية بهذه الحقيقة، ويستغل المزاعم حول أن روسيا تتحرك بشكل عدواني، كذريعة لنشر معدات عسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

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