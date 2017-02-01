قوى الامن: خطف الفتاة القاصر في عمشيت بقصد الزواج

“تداولت بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية خبر خطف سوري لقاصر في عمشيت.

وأوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الموضوع عبر بيان لها جاء فيه: الساعة 20,00 من تاريخ 30/1/2017، تقدمت والدة القاصر ع.ل (مواليد 2002 لبنانية)، بشكوى حول فقدان ابنتها بعد توجهها الى ثانوية عمشيت الرسمية.

خلال التحقيقات تبين ان الفقدان هو نتيجة عملية خطف بقصد الزواج، من قبل المدعو م.ح (مواليد 1990 سوري)، تم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق الخاطف بناء لاشارة القضاء المختص والتحقيقات ما زالت جارية”.

وفي سياق آخر أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن توقيف 95 مطلوبا أمس، بجرائم مخدرات، سرقة، سلب واطلاق نار، وضبط 858 مخالفة سرعة زائدة أمس، عن طريق الرادار.

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