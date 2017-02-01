ديمستورا يهدد المعارضة : سأشكل الوفد ان لم تتفقوا على وفد موحد

أشار المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي مستورا إلى أن مجلس الأمن استمع إلى تقرير حول مؤتمر أستانا، لافتاً إلى إن وقف النار في سورية كان ناجحاً نوعاً ما، مؤكداً أن “مجلس الأمن دعم تعزيز آلية وقف النار في سوريا”.

ورحب باجتماع جنيف في 20 شباط الحالي، لافتاً إلى أن “ضرورة تأجيل جنيف لإعطاء فرصة لمؤتمر أستانا لتنفيذ ما نتج عنه”، مشيراً إلى أنه “إذا لم تشكل المعارضة السورية وفداً موحداً لمحادثات جنيف فسأفعل ذلك”.

وأوضح أن “مجلس الأمن ناقش انخراط دول في الحرب السورية”، مشدداً على أن “إيران وتركيا وروسيا دول ضامنة لوقف النار”، لافتاً إلى أنه “لا تزال قضية وصول المساعدات إلى السوريين صعبة في ظل الإقتتال”.

وأكد أن “روسيا جهة لاعبة ومهمة في سورية”، لافتاً إلى أن تأجيل جنيف كان بالتشاور مع كافة الدول ومنها روسيا.

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