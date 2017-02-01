روحاني يرد على ترامب بقسوة

اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب وإدارته، الأربعاء 1 فبراير/شباط، بإبراز ما في داخله، واتخاذ إجراءات عنصرية تنتهك المبادئ والالتزامات الدولية.

ولم يسم روحاني ترامب بالاسم، حيث قال: “إن هناك من جاء حديثا، كان في عالم آخر، ودخل عالم السياسة، هذا الجو جديد بالنسبة إليه”.

وتابع: “حتى يدرك، هو ومن حوله، مالذي عليهم فعله، سيستغرق الأمر وقتا طويلا، وسيلحق الضرر بشعبه وبالشعوب الأخرى”.

ونوه روحاني، الذي كان يتحدث خلال حفل أقيم بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا الفضائية، بأن “السياسة الأمريكية كانت مبنية على النفاق”، مضيفا أن الأمريكيين كان خطابهم في واد وأفعالهم في واد آخر، وقال: “هذا الرجل من نوع خاص، فقد أزاح الستار عن سياسة النفاق الأمريكية، وعرض كل من في داخله”.

ولم يتطرق روحاني إلى الاتهام الأمريكي لبلاده باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى، الأحد الماضي، ولا إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي، ليلة الثلاثاء، بهذا الشأن.

وانتقد الرئيس الإيراني القرار الأمريكي بحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية، من بينها إيران إلى الأراضي الأمريكية، واصفا ذلك بالتمييز العنصري.

وقال: “لقد كان شعار أمريكا المساواة لا العنصرية، كانوا يقولون إن زمن التمييز العنصري قد ولي، كانوا يقولون إنهم يدافعون عن حقوق الإنسان”، وتساءل “وما هذا إذن؟ هذا الإجراء، أساسه الخاطئ هو التمييز العنصري، هذا القرار ينتهك حقوق الإنسان”.

وجدد روحاني انتقاده لنية ترامب بناء جدار مع المكسيك، مضيفا أن: “عالم اليوم هو عالم الاتصالات وتبادل الأفكار، أما عهد بناء جدار لعزل الدول والشعوب فقد مضى منذ زمن طويل”.

وأشاد بالاتفاق النووي، قائلا إن التفاوض والحوار بين إيران والقوى الكبرى، يشكل نموذجا لأجل حل الأزمتين السورية واليمنية عن طريق الحوار.

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