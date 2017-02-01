أنقرة تؤكد مواصلة جهودها لبدء مرحلة الانتقال السياسي في سوريا

أكد مجلس الأمن القومي التركي، في ختام اجتماعه، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، مواصلة تركيا جهودها لبدء مرحلة الانتقال السياسي في سوريا والالتزام بمسؤولياتها الإنسانية.

وأشار البيان الصادر عن الاجتماع، الذي عقد في المجمع الرئاسي في أنقرة، برئاسة رجب طيب أردوغان، واستمر 8 ساعات، إلى أن الاجتماع بحث حماية وتعزيز وقف إطلاق النار في سوريا وتناول نتائج اجتماع أستانا بالتفصيل.

وأبرز البيان تصميم تركيا على “اتخاذ كافة التدابير اللازمة داخل البلاد وخارجها ضد الهجمات” الإرهابية التي تواجهها البلاد.

وأكد مجلس الأمن القومي التركي على أن التعامل مع المنظمات الإرهابية ودعمها بالأسلحة بطرق مختلفة يشكل أرضية لتقوية الإرهاب وانتشاره.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول أيضا مفاوضات جنيف بخصوص حل القضية القبرصية، مبينا أنه بحث الخطوات التي ستتخذ بخصوص حماية حقوق ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية.

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