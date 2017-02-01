قتيلان لأحرار الشام والمتهم سجين فار

قتل عنصران من ميليشيا “كتائب ابن تيمية” المنضوية مؤخراً تحت راية ميليشيا “أحرار الشّام” في مدينة “دارة عزة”، إثر إطلاق النار عليهما، من سجين فار من سجن الكتائب في المدينة، بعد سيطرته على بندقية أحدهما أثناء حراستهما للسجن.

وأكد مصدر ميداني مقتل المسلحين “إبراهيم الشنّاق”، و”إبراهيم الدرعاوي” برصاص سجين فار، نافياً في الوقت ذاته ارتباط الحادثة بالصراعات الفصائلية بين “حركة أحرار الشّام” و”هيئة تحرير الشّام”.

وبحسب مصادر أخرى فإنّ العنصر المقتول “الشنّاق” هو من خريجي قسم اللغة العربية في جامعة حلب، عام 2009، وهو مسؤول عن قسم الذاتية في “كتائب ابن تيمية”، وبحسب الروايات المتناقلة بين أهالي المدينة فإنّه كان في زيارة لحارس السجن أثناء وقوع الحادثة.

وشهدت مدينة “دارة عزة” خلال الأيام القليلة الماضية، اشتباكات بين “هيئة تحرير الشام” المشكّلة مؤخراً، و”كتائب ابن تيمية” المنتمية لـ”حركة أحرار الشام”، سيطرت خلالها الأولى على حواجز الكتائب، ومحكمتها الشرعية.

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