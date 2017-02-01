كيف ستكون أحوال الطقس؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا مشمسا مع إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وإنخفاض نسبة الرطوبة وإرتفاع موج البحر. كما نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو 800 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل. وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة : منطقة من الضغط الجوي المرتفع مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة تسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس غدا مشمس مع إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وإنخفاض نسبة الرطوبة وإرتفاع موج البحر. كما نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو 800 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل، أما الجمعة فيكون الطقس صاف الى قليل الغيوم مع إرتفاع إضافي في درجات الحرارة نحذر من خطر تكون الجليد.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 7 درجات الى 12 درجة، فوق الجبال من صفر الى 3 درجات، في الداخل من 3 درجات الى 4 درجات.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

-الإنقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 50 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 16 درجة.

– الضغط الجوي: 771 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:35 ساعة غروب الشمس: 17:08.

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