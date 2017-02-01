السعد: القوانين الانتخابية التي تطرح هجينة ومناقضة لاتفاق الطائف

اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فؤاد السعد في حديث لإذاعة “صوت لبنان 100,3 – 100,5″، ان “القوانين الانتخابية التي تطرحها القوى السياسية هجينة ومفصلة على قياس القوى ومناقضة لاتفاق الطائف”، داعيا الى الى “تأمين حقوق الجميع ضمن اطار وطني جامع”.

واشار الى “انه لدى تواصلنا مع القوى السياسية اكدت جميعها انها لن تقر اي قانون لا يوافق عليه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط”.

وأكد ان “اتفاق الطائف لم يات على ذكر النسبية بالشكل الذي يطرحه البعض ونص على الغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس للشيوخ”، قائلا: “من المعيب ان يتحول البحث عن صيغة انتخابية متوازنة الى تكبير احجام البعض وابتلاع السلطة وإلغاء الاخرين”.

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