تقي الدين: تضارب المصالح يفرغ القوانين المطروحة من أهدافها

إعتبر رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين في بيان ان “قانون الانتخابات هو مفصلي وان ما يدور حوله من نقاشات اليوم لا تنذر بالخير وتشكل عامل قلق لدى المواطن اللبناني”.

ورأى انه “حان الوقت لاعتماد قانون انتخابي عصري عادل مبني على النسبية الكاملة او على الأقل يعتمد النسبية ضمن المعيار الموحد والواضح، يبنى عليه لتحقيق التغيير المنشود وضخ دم جديد في المجلس النيابي وإعطاء أمل للشعب اللبناني الذي يئس من الطبقة الحاكمة”.

ونبه تقي الدين من “المماطلة ومحاولة الإبقاء على قانون الستين مع بعض التعديلات واعتماد فرز اللبنانيين طائفيا من خلال بعض التقسيمات المطروحة التي تفصل على قياس الطبقة الحاكمة”، مؤكدا انه “يجب ان تتوقف البوسطات والوكالات الحصرية التي تنتج مجالس نيابية غير ممثلة فعليا لارادة الشعب”.

وقال: “تضارب المصالح بين الأطراف المعنية بالانتخابات يفرغ القوانين المطروحة من أهدافها اذ تطغى المصالح الفئوية والشخصية للكتل السياسية التي تحاول تفصيل القوانين على مقاسها من هنا استحالة حصول اي تغيير يرقى الى طموح اللبنانيين”.

وختم بضرورة “الترفع عن المصالح الشخصية واحترام إرادة الشعب بإنتاج قانون نسبي ضمن المهل يتيح للشباب المشاركة والمساهمة الفعالة في الحياة السياسية وفي بناء الوطن الذي يطمحون اليه وبهذا تكون انطلاقة العهد الجديد على قدر تطلعات المواطنين”.

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