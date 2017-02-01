مركز حميميم يوصل مزيدا من المساعدات الإنسانية إلى سكان سوريا

أكد مركز حميميم الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، الأربعاء 1 فبراير/شباط، أنه مستمر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان سوريا.

وأوضح المركز، في بيان، أنه أجرى 8 حملات إنسانية خلال الساعات الـ24 الماضية، في حلب واللاذقية وجرمانا، تم في إطارها إيصال 5.7 طن من المساعدات الانسانية لـ4037 شخصا.

وأضاف البيان أنه تم توزيع أكثر من 3.2 طن من الخبز و1000 وجبة غذاء ساخنة، و400 حصة غذائية لسكان جرمانا وأحياء الفرقان، والجابرية، والسكري، والبلاط، والشيخ طه في حلب، فيما تم توزيع أكثر من 770 حقيبة ظهر مدرسية، في مدرستين في حلب واللاذقية.

وتابع البيان، أن طائرات شحن روسية قامت بعملية إنزال 20.8 طن من المساعدات الإنسانية الأممية، التي تلقتها السلطات السورية في وقت سابق إلى مناطق بمدينة دير الزور السورية، مشيرا إلى عدم إجراء أية حملات إنسانية في سوريا من قبل دول أخرى خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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