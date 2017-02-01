سوريا الديمقراطية تنفي تسلمها أسلحة نوعية من التحالف الدولي

نفت وحدات حماية الشعب الكردي، التي تتحالف مع فصائل عربية وتركمانية في إطار “قوات سوريا الديمقراطية”، تسلمها أي أسلحة نوعية من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال الناطق الرسمي باسم “وحدات حماية الشعب الكردي”، ريدو خليل، قوله، الأربعاء 1 فبراير/شباط: “إننا في وحدات حماية الشعب نؤكد على عدم صحة هذه الأخبار ولم نتسلم من التحالف الدولي أي أسلحة نوعية في إطار حربنا على داعش”.

ويأتي هذا النفي بعد أن أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الثلاثاء، إرسالها عربات مدرعة إلى فصائل معارضة سورية (قوات سوريا الديمقراطية) تشارك في مواجهة تنظيم “داعش”.

ونقلت وكالة “نوفوستي” في وقت سابق عن المتحدث باسم البنتاغون، أدريان رانكين-غالواي، قوله: “جرى تسليم عربات مدرعة للتحالف (قوات سوريا الديمقراطية) في إطار صلاحياتنا، من أجل استخدامها في محاربة “داعش”.

كما أكد المتحدث باسم قوات “سوريا الديمقراطية” طلال سلو، زيادة الدعم الأمريكي لهذا التحالف الذي تمثل وحدات حماية الشعب الكردية القوة الأساسية في صفوفه، مشيرا إلى حصولهم على عربات مدرعة لأول مرة لبدء مرحلة جديدة في الهجوم على الرقة المعقل الرئيس لمسلحي داعش.

وقد عبرت تركيا مرارا عن قلقها من الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردي، التي تعتبرهم أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي يقود تمردا منذ 30 عاما في تركيا وتصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

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