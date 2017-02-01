بدء عملية إخلاء مستوطنة عمونا بالضفة الغربية

أشارت تقارير إعلامية، الأربعاء 1 فبراير/شباط، إلى بدء عملية إخلاء مستوطنة عمونا بعد قيام القوات الإسرائيلية بفرض طوق أمني على بلدة سلواد القريبة بالضفة الغربية.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، في وقت سابق من الأربعاء، أن المئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية سيشاركون في إخلاء المستوطنة، مشيرة إلى أن العشرات من المستوطنين تظاهروا احتجاجا على عملية الإخلاء.

من جهة أخرى، كشفت إسرائيل عن خططها لبناء 3000 منزل جديد في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وهو ثالث إعلان من نوعه في أقل من أسبوعين، منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة.

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