الجيش السوري يسيطر على قرية أم الرمان

ذكر مصدر ميداني سوري، أن الجيش السوري أحرز تقدما في ريف دمشق الشمالي حيث سيطر على قرية “أم الرمان” شرق مدينة الضمير.

وأوضح المصدر أن الجيش السوري شن هجوما استباقيا من اتجاه معمل أسمنت البادية جنوب شرق مدينة الضمير بريف دمشق الشمالي.

وأشار المصدر إلى أن هذا الهجوم جاء بعد رصد تحركات لمسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي، خلال اليومين الماضيين تشير إلى توجه أرتال تابعة للتنظيم باتجاه محيطي مطاري السين والضمير العسكريين في منطقة القلمون الشرقي لمهاجمة المطارين مستغلين الضباب الذي يعيق تدخل سلاح الجو.

وأضاف المصدر أن الهجوم الاستباقي، أسفر عن تقدم للجيش والسيطرة على قرية أم الرمان الواقعة شمال شرق معمل الأسمنت.

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