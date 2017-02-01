الجيش السوري يتقدم باتجاه تدمر على عدة محاور

وقال مصدر ميداني عسكري أن الجيش السوري وسع نطاق سيطرته في محيط التيفور جنوب شرق المحطة الرابعة.

يأتي ذلك في وقت تقدم فيه الجيش السوري باتجاه بئر أبو طوالة وبيوت جربوع العزو جنوب شرق المحطة الرابعة بـ10 كم، إضافة لسيطرته على الكتيبة المهجورة الثالثة شمال تلول التياس في منطقة تدمر وتابع عملياته العسكرية باتجاه مفرق جحار.