اللبكي عرض مع وفد من الحراك المدني العكاري تشغيل مطار القليعات

إستقبل محافظ عكار المحامي عماد اللبكي في مكتبه في سرايا حلبا وفدا من الحراك المدني العكاري المتابع لملف مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات وأهمية تشغيله كمطار مدني.

وقدم الوفد رؤيته لقضية المطار “الذي بات تشغيله ضرورة وطنية عامة وشمالية وعكارية بشكل خاص بالنظر لما سيشكله من مرفق اقتصادي حيوي قادر على النهوض بعكار والشمال عموما من الوجهة الاقتصادية اذ انه سيؤمن آلاف فرص العمل وسيفتح آفاقا انتاجية جديدة على مختلف الصعد الزراعية والصناعية والسياحية ويتيح لآلاف المسافرين اعتماد هذا المطار للسفر وللشحن وبخاصة المنتجات الزراعية العكارية من والى مختلف دول العالم بما يوفر على المسافرين عناء الانتقال الى بيروت متفادين زحمة الطرقات”.

وأكد الوفد امام المحافظ اللبكي ان “هذا التحرك سيستمر وستكون هناك سلسلة لقاءات مع كافة المسؤولين المعنيين نوابا ووزراء ورئاسة حكومة وصولا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمطالبتهم جميعا باتخاذ القرار السياسي والاقتصادي بتنفيذ المشروع المقترح ومنذ سنوات بتأهيل وتشغيل هذا المطار الذي سيوفر في مرحلته الاولى حوالي 6000 فرصة عمل ومع انتهاء عملية التأهيل سيوفر حوالي 21 الف فرصة عمل وفق دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة”.

وأبلغ الوفد محافظ عكار بأن “ثمة مؤتمرا عاما يجري التحضير له وسيعقد في مدينة طرابلس بمشاركة الوزراء المختصين سيعلن عنه خلال اللقاء الشعبي الذي سيعقد دعما للمطار بتاريخ 11 شباط الجاري عند الساعة الثالثة والنصف عصرا في ملعب جمعية ابداع ونجاح في بلدة المقيطع كفرملكي تلحياة”.

وأمل الوفد من المحافظ اللبكي “دعم هذا التحرك ومتابعة هذا الموضوع مع المراجع الرسمية المختصة”.

هذا ونقل الوفد عن اللبكي كل الدعم مبديا تجاوبه الكلي ودعمه للمطالب التي يرفعها الحراك المدني العكاري بهذا الشأن مع تأكيده على اهمية هذا المرفق الحيوي “ليس فقط بالنسبة الى عكار انما للبنان كله”.

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