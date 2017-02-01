روسيا توجه نداء إلى البلدان العربية

كشف وزير خارجية روسيا أن بلاده توجه نداء إلى البلدان العربية.

وأوضح سيرغي لافروف أن روسيا تناشد البلدان العربية الانضمام إلى حظر تجاري قد تفرض على المناطق الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين.

وقال وزير الخارجية الروسي مخاطبا المشاركين في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي في أبوظبي:

نناشد أصدقاءنا العرب الانضمام إلى المبادرة الروسية الداعية إلى فرض حظر تجاري واقتصادي على جميع المناطق التي لا تزال تقع تحت سيطرة التنظيم الذي يسمي نفسه بـ”الدولة الإسلامية”.

وفي ما يخص مكافحة الإرهاب تجدر الإشارة إلى أن روسيا تساعد سوريا في حربها ضد الإرهاب، وتقف مع الشعب العراقي المناضل من أجل تحرير مناطق بلاده من سيطرة الإرهابيين.

وأكد لافروف أن روسيا تزود العراق بالسلاح والعتاد العسكري.

كما تبذل روسيا جهودها في سبيل إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وكان الرئيس الروسي قد اقترح أن يجتمع الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي في موسكو ليحركا عملية السلام من نقطة الجمود.

وأكد لافروف استمرار الدعوة الموجهة إلى محمود عباس وبنيامين نتنياهو.