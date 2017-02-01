إدارة أوباما وضعت الدول السبع فيما إدارة ترامب تبنتها

صرح مستشار الرئيس دونالد ترامب للعلاقات الخارجية وشؤون مكافحة الإرهاب إبان الحملة الانتخابية، وليد فارس، بأن قائمة الدول السبع التي يمنع مواطنوها من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، كانت قد أعدت أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبنتها وشرعت بتنفيذها.

وقال فارس : “هذه القائمة كانت قد وضعت إبان إدارة أوباما، وإدارة ترامب تبنتها وبدأت التنفيذ وسلمتها لوزارة الأمن الوطني مع شرح الموضوع المتعلق بهذه الدول”.

وأضاف فارس: ” إضافة دول أو إزالتها من هذه القائمة يقرره الرئيس، وزارة الأمن الوطني والأجهزة الخاصة تقيم وتقرر وبعد 90 يوما تسلم تقريرا إلى الرئيس إما بالاستمرار، أم اضافة أو إزالة دول من القائمة”.

وأوضح فارس أن “فترة الـ90 يوما ستكون كافية لكي تطلع الهيئات الأمريكية المعنية على المعلومات عن الأشخاص المسافرين من تلك الدول إلى الولايات المتحدة”.