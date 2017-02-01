المدرعة الأوكرانية الأولى لا تخرج إلى حيز الوجود

أعلن مصنع المدرعات في مدينة لفوف في غرب أوكرانيا أنه يتوقف عن تصنيع سيارات “دوزور-بي” المدرعة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن صانع المدرعة الأوكرانية الأولى يضطر إلى وقف العمل بسبب الضائقة المالية.

وأرجع المصنع سبب عدم توفر الموارد المالية إلى إنقاق كل الأموال لإصلاح عتاد القوات المسلحة الأوكرانية.

وعرضت أوكرانيا النموذج الاستعراضي الأول من سيارة “دوزور-بي” للمرة الأولى في عام 2004. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015 كشف نائب وزير الدفاع الأوكراني الجنرال بافلوفسكي لوسائل الإعلام أن سيارة “دوزور-بي” لم تدخل الخدمة العسكرية لأن الاختبار أظهر وجود 49 عيبا فيها.

وفي بداية عام 2016 قيل إن السيارات التي سينتجها مصنع لفوف ستخلو من العيوب.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية حصلت في يوليو/تموز 2016 على 10 سيارات من طراز”دوزور-بي”. وبعد ذلك لم تُصنع أية سيارة أخرى من هذا الطراز.