لهذه الأسباب توقفت عملية درع الفرات عن التقدم في مدينة الباب

يتقدم الجيش السوري بشكل كبير نحو مدينة الباب، المقعل الرئيسي لتنظيم “داعش”، في ريف حلب الشرقي، في وقتٍ لم تسفر المعارك التي يقودها درع الفرات في المنطقة عن أي تقدم حتى اليوم.

سبعة كيلومترات تفصل الجيش السوري عن المدينة، بعد أن سيطر خلال الأيام الماضية على بلدات جنوب وغرب المدينة، وأبرزها عران، ليصبح على مشارف بلدتي أبو طلطل وتادف، اللتين تملكان أهمية استراتيجية.

بالنسبة لفصائل “الجيش الحر”، فإن المعارك التي تخوضها ضمن عملية “درع الفرات”، وتدعمها تركيا، لم تأت بأي جديد منذ أيام، إذ تتمركز على مشارف الباب، وخاضت معارك قرب السفلانية شرق المدينة، دون أي تقدم يذكر.

واستطاعت الفصائل الأسبوع الماضي السيطرة على السفلانية، إلا أن تنظيم “داعش” استعادها في اليوم التالي.

المدعو مصطفى سيجري، رئيس المكتب السياسي في مايسمى “لواء المعتصم”، المشارك في المعارك، قال لأحد المواقع المعارضة أن التحضير لاستعادة الباب قد بدأ عازياً السبب في هدوء المعارك لتكبيدهم خسائر فادحة من قبل تنظيم داعش حيث قال أن هناك العديد من قتلى الجيش التركي والجيش الحر يومياً.

وأكد سيجري أن “القادة الميدانيين بدأوا التحضيرات للسيطرة على الباب قريبًا”.

يذكر أن العمليات العسكرية قد توقفت من قبل فصائل “الجيش الحر”، في الجهة الشمالية والغربية من المدينة بشكل جزئي، منذ الأسبوع الماضي.

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