حجاب يرد على دي ميستورا

أعلن رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية أن تحديد وفد المعارضة السورية لمفاوضات جنيف ليس من اختصاص المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وأضاف حجاب أن أهم ما يجب أن يعمل المبعوث الأممي إلى سوريا هو تحديد أجندة لمفاوضات جنيف المقبلة

دي ميستورا كان أعلن الثلاثاء أنه في حال فشل المعارضة بتحديد أعضاء وفدها حتى الـ8 من فبراير/شباط فسيقوم هو بذلك.

وأوضح دي ميستورا في مؤتمر صحفي أجراه عقب الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي التي جرى يوم 31 يناير/كانون الثاني:” سأضطر إلى اللجوء للتدابير.. التي لم أطبقها سابقا، بموجب القرار رقم 2254. إنه الحق في اختيار الوفد بنفسي”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

