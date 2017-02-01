الفصائل المسلحة في درعا تبدأ بإختطاف أبناء القياديين فيها

تناقلت تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة عن اختطاف أبناء أحد مسؤولي المجموعات المرتبطة بتنظيم “داعش “المدعو “علي جعارة” في بلدة تل شهاب في ريف درعا الغربي.
ووفق ما تناقلته تلك التنسيقيات فقد قام مسلحون تابعون لأحد الفصائل العسكرية المسلحة بإختطاف عبد الرحمن (17 عامًا) وأحمد (14 عامًا)،وهما ولدا علي جعارة، الذي يعمل مع ميليشيا “جيش خالد بن الوليد” في منطقة حوض اليرموك من محلهما التجاري لبيع مادتي المازوت والبنزين في تل شهاب واقتيادهما إلى جهة مجهولة بواسطة سيارة نوع فان.
بينما أكد ناشطون آخرون أن عملية الاختطاف تتبع لفصيل عسكري تابع لميليشيا ” الجيش لحر”، موضحين تأكيدهم إلى أن السيارة مرّت على حواجز المنطقة وتنقلت فيها، قبل وصولها إلى البلدة واعتقال المخطوفين.