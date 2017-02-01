الفصائل المسلحة في درعا تبدأ بإختطاف أبناء القياديين فيها

تناقلت تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة عن اختطاف أبناء أحد مسؤولي المجموعات المرتبطة بتنظيم “داعش “المدعو “علي جعارة” في بلدة تل شهاب في ريف درعا الغربي.

ووفق ما تناقلته تلك التنسيقيات فقد قام مسلحون تابعون لأحد الفصائل العسكرية المسلحة بإختطاف عبد الرحمن (17 عامًا) وأحمد (14 عامًا)،وهما ولدا علي جعارة، الذي يعمل مع ميليشيا “جيش خالد بن الوليد” في منطقة حوض اليرموك من محلهما التجاري لبيع مادتي المازوت والبنزين في تل شهاب واقتيادهما إلى جهة مجهولة بواسطة سيارة نوع فان.

هذا وقد رجح ناشطون عبر تعليقاتهم بأن هذا الاختطاف يأتي في إطار الضغط على والد المخطوفين بسبب التحاقه بـ”جيش خالد”، بعد أن عمل في وقت سابق مع حركة “المثنى الإسلامية”، التي اندمجت قبل عام تقريبًا مع ميليشيا “لواء شهداء اليرموك” حيث كان قد ظهر المدعو علي جعارة قبل يومين يقرأ بيان إقامة الحد بقطع يد سارق في بلدة نافعة، التي تسيطر عليها ميليشيا“جيش خالد”.

بينما أكد ناشطون آخرون أن عملية الاختطاف تتبع لفصيل عسكري تابع لميليشيا ” الجيش لحر”، موضحين تأكيدهم إلى أن السيارة مرّت على حواجز المنطقة وتنقلت فيها، قبل وصولها إلى البلدة واعتقال المخطوفين.

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