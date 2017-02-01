اتحاد العمال يصدر بياناً حول”فائض التلفزيون” هذا ماجاء فيه..

أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال عن مطالبته رئيس الحكومة المهندس عماد خميس بالعدول عن نقل مئات الموظفين من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تحت عنوان الفائض والإبقاء عليهم ضمن الهيئة.

هذا وقد جاء في بيان موقع بإسم رئيس الاتحاد جمال قادري إن العاملين المراد نقلهم عملو خلال الحرب التي تشن على الجمهورية العربية السورية في الخطوط الأولى واستشهد قسم منهم والقسم الآخر كانت حياتهم معرضة للخطر في كل لحظة.

وأضاف إن الأيام القادمة وفي مرحلة ما بعد الحرب على الأرض ستكون حرباً إعلامية بامتياز ونحن بحاجة إلى أعداد مضاعفة من هؤلاء العاملين المؤهلين لعدم ترك الساحة للإعلام المعادي .

وشدد البيان على ضرورة إعادة النظر بقرار توزيع العاملين لما له من أثار سلبية واجتماعية موردا عدة بنود واقتراحات تتلخص ب:

1- تشكيل لجنة متخصصة لتقييم كافة العاملين تقييماً موضوعياً وصولاً إلى تحديد الفائض “إن وجد” بشكله النهائي والعادل .

2- ابتكار مشاريع إعلامية جديدة على قاعدة التشاركية بين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والمنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني.

3- إبقائهم مراسلين وفنيين للهيئة وتكليف هؤلاء العاملين كفرق إعلامية مهمة كل فريق تغطية وزارة من الوزارات وإبقائهم ضمن ملاك الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون .

وأنهى رئيس اتحاد العمال بيانه بأنه إذا كان لا بد من توزيع هؤلاء العاملين نرجو التوجيه بأن يكون توزيعهم عادلا.

وقدم عدة اقتراحات منها ترك الحرية للعامل في اختيار الوزارة التي يريد الانتقال إليها وأن يقتصر النقل على عمال البونات حصرياً مع الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية للمنقولين ومراعاة أماكن سكنهم .

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