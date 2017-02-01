انتحار متطوع بريطاني في “وحدات حماية الشعب الكردية” والسبب؟

ريان لوك الرجل البريطاني الثالث الذي يقتل خلال مشاركته في القتال إلى جانب “الأكراد” ضد تنظيم “داعش “في سوريا ،

وذلك وفق ما نشرته ال”بي بي سي” في تقرير لها عن مصادر كردية، قولها إن المقاتل البريطاني “ريان لوك” الذي قاتل ضمن صفوف “قوات وحدات حماية الشعب” في سوريا انتحر لتجنب الوقوع في أسر تنظيم داعش.

وبحسب التقرير فإن المصدر أوضح أن ريان لوك (20 عاما) من مقاطعة شيشستر في غرب ساسكس، قتل في 21 كانون الأول

ديسمبر الماضي خلال معركة لاستعادة محافظة الرقة السورية من سيطرة تنظيم “داعش”، حيث كان يقاتل كمتطوع مع ا”لقوات الكردية”, وعُثرعلى جثته وعليها أثر طلق ناري تحت الذقن”

وبعد انتشال الجثة أظهرت الفحوصات، أن المقاتل البريطاني على ما يبدو قد انتحر كي لا يقع في يد داعش، حيث تبين في التقرير أن “المسدس وضع ملاصقاً للجزء السفلي من الذقن، وهذا يشير إلى أنه انتحر”.



من جهته، قال “الناشط الكردي “مارك كامبل بحسب التقرير “من الجيد أن ريان لوك حوّل بندقيته الخاصة إلى نفسه بدلاً من الوقوع في الأسر مع تنظيم داعش, وأنه لا توجد كلمات لوصف الشجاعة اللازمة لاتخاذ مثل هذا الإجراء, حيث سرق ريان بذلك من داعش فرصة عمل دعاية شريرة”.



يشار إلى أن لوك كان يعمل طاهياً، وقد سافر إلى سورية في شهر آب/ أغسطس الماضي مع عدد من الأصدقاء، وقال لأسرته إنه ذاهب إلى تركيا لقضاء عطلته, ونقلت جثته يوم أمس الثلاثاء إلى العراق تمهيداً لنقلها جواً إلى المملكة المتحدة.

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