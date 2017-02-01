من هو “أبو البراء” أصغر مقاتلي “داعش”؟!

ظهر الطفل حمزة أبو البراء (11 عاماً) في إصدار تنظيم “داعش” الذي حمل عنوان “أحياني بدمه” منذ نحو أقل من شهر وهو ينفذ عملية إعدام بطلق ناري لأحد المدنيين، بتهمة العمالة لوحدات حماية الشعب الكردية.

والطفل حمزة من حي البغيلة في دير الزور، ووالده يدعى هيثم فوزي الحسين المعروف بأبي عمار البغيلية، أحد أبرز قياديي “داعش”، وهو قائد عسكري في التنظيم لريف الحسكة وقتل منذ نحو بضعة شهور في قصف للتحالف الدولي على ريف الحسكة، حسب ما أورد موقع “دير الزور 24”.

ويعاني الطفل من داء القزم، كما أنه مصاب بالتهاب بالكبد، ويعيش الآن مع عمه المعروف باسم أبو عمر، بعد مقتل والده، ويذكر أن عمّه أيضاً من أوائل المبايعين لتنظيم “داعش” ولا يزال.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

