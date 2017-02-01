محافظ بعلبك ينعي رئيس المجلس الاسلامي العلوي..كما يليق به

إستقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه في سرايا بعلبك بعد ظهر اليوم، وفود المعزين بوفاة رئيس المجلس الاسلامي العلوي في لبنان الشيخ أسد عاصي، تقدمهم نواب، رؤساء بلديات واتحادات بلدية، قيادات عسكرية وأمنية، رؤساء إدارات ومصالح عامة، وفعاليات دينية وسياسية وتربوية واجتماعية واقتصادية ونقابية.

واعتبر خضر ان “رحيل الشيخ أسد عاصي خسارة لكل الأمة الاسلامية، وليس فقط للطائفة الاسلامية العلوية، بخاصة وان الراحل الكبير كان من دعاة الوحدة الاسلامية، حتى في أصعب الظروف، خلال المعارك المؤسفة التي حصلت في طرابلس، فقد كان دائما يدعو الى الوحدة بين أبناء المدينة من دون تفرقة بينهم، سواء أكانوا من الطائفة الاسلامية العلوية، اوالطائفة الاسلامية السنية الكريمة، وحتى أنه وصف قادة محاور التبانة بانهم ابناؤه، وأنهم كأبناء جبل محسن، واعتبر ان مادفعهم الى القيام بهذه الامور هو الحرمان”.

وتابع: “اذكر بانه توجه الى قادة محاور التبانة بالقول نحن نحبكم. فهذا هو الاب بكل معنى الكلمة، وهذا هو العلامة بكل ما للكلمة من معنى، فلم يكن لديه يوما خطاب تحريض او خطاب طائفي، وإنما كان يدعو في خطابه دائما وإلى المحبة والوئام والسلام والى الوحدة”.

وتمنى خضر بأن “يخلف الشيخ عاصي علامة يمتاز بخصاله وفضائله، ويسير على نهجه الوحدوي والمنفتح”.

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