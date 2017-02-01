لافروف يؤكد مواصلة توريد الأسلحة والآليات الروسية إلى العراق

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعم موسكو لإجراءات بغداد الحازمة لاستعادة السيطرة على الأراضي العراقية المحتلة من قبل تنظيم “داعش”.

وأوضح لافروف، خلال مشاركته في منتدى التعاون الروسي العربي في دورته الرابعة التي انعقدت في أبوظبي، الأربعاء 1 فبراير/شباط: “ندعم العراق في هذه الحرب عن طريق توريد الأسلحة الروسية والآليات القتالية لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية”.

ودعا إلى تعزيز الوفاق الوطني في العراق، والحوار الشامل، مؤكدا على الاحترام المطلق للسيادة العراقية.

وشدد على ضرورة إتمام عملية تحرير الموصل من أيدي “داعش” مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين.

كما رحب لافروف ببوادر التطبيع في العلاقات التركية الروسية، مشددا على ضرورة أن يعتمد أي وجود عسكري أجنبي في العراق على موافقة السلطات العراقية.

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