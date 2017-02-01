انهيار عمارة قيد البناء في الهند.. 5 قتلى و40 تحت الأنقاض

قتل 5 أشخاص على الأقل، الأربعاء 1 فبراير/شباط، جراء انهيار مبنى سكني قيد البناء في ولاية أتّر برديش شمال الهند، ولا يزال نحو 40 شخصا آخرين تحت الأنقاض، حسبما أفادت وكالة ANI.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية أن الحادث وقع بضاحية مدينة كانبور، حيث نجحت فرق الإنقاذ التابعة لقوى الطوارئ الهندية في انتشال 3 أشخاص على قيد الحياة من تحت الأنقاض.

وذكرت الوكالة أن التحقيق جار لتحديد أسباب الانهيار، فيما تشير المعلومات الأولية أن السبب المحتمل هو ضعف أسس المبنى المكوّن من ستة طوابق.

من جانبها أفادت صحيفة “هندوستان تايمز” بأن 30 شخصا جرحوا جراء الحادث وأن عددا منهم في حالة حرجة، مشيرأ إلى أن جميع الضحايا والمتضررين هم عمال بناء.

وكثيرا ما يتضح أن حوادث انهيار المباني في الهند تقع بسبب إهمال قواعد الأمان لدى أعمال البناء، إضافة إلى استخدام مواد منخفضة الجودة.

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