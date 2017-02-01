حكيم بعد لقائه جعجع: الكتائب تؤيد تعديل القانون المختلط

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب اليوم، وفدا من حزب الكتائب ضمَّ: الوزير السابق الآن حكيم، عضو المكتب السياسي ألبير كوستانيان، والأمين العام السابق ميشال خوري، في حضور النائب أنطوان زهرا ورئيس جهاز الاعلام والتواصل شارل جبور.

عقب اللقاء الذي استغرق ساعة ونصف ساعة، وضع حكيم الاجتماع “في سياق التشاور الدائم ولا سيما في موضوع قانون الانتخاب”، وقال: “لقد تشاورنا في القانون المطروح حاليا وإمكان تعديله لتحسين صحة التمثيل في مجلس النواب”.

وعن موافقة الكتائب على القانون المختلط في حال أجريت التعديلات عليه، قال: “نحن اليوم لدينا رؤية والكثير من الملاحظات التي وضعناها بين يدي رئيس “القوات” ورئيس الجمهورية، ونحن نؤيد تعديل هذا القانون وتحسينه نحو الأفضل”.

وأشار الى أن “هناك العديد من النقاط الاختلافية حول القانون المختلط، ولكننا منفتحون نحو قانون يسمح بتمثيل أفضل وتعددية في الاختيار”.

الى ذلك، التقى جعجع وفدا من آل عازار، في حضور عضو المجلس المركزي شوقي الدكاش.