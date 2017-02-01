شركة ‘غوغل’ ترفع دعوى قضائية ضد رجل بسبب حرف ‘g’!

قدمت شركة “عوعل” دعوى قضائية ضد مواطن روسي يدعى فيتالي بوبوف المالك للنطاق “ɢoogle.com” حسب شركة “Vice Motherboard”.

وفي التفاصيل، فقد قام بوبوف بحجز نطاق “ɢoogle.com” باختلاف بسيط حيث قام باستخدام الحرف “g” بدلا من “G” مستغلا نظام التشفير “Unicode”.

وادعت شركة “غوغل” أن بوبوف يقوم باستخدام عنوان مطابق لعنوان محرك البحث الشهير ويستخدمه في إرسال رسائل مزعجة وجمع معلومات عن المستخدمين ونشر البرامج الضارة كالفيروسات.

ويرفض المواطن الروسي كل هذه الاتهامات الموجهة إليه من قبل شركة “غوغل” قائلاً:”ليس هناك أي دليل على أنني أقوم بإرسال رسائل إعلامية مصنفة بالمزعجة. لا يوجد أي دليل “.

ورفضت “غوغل” التعليق على هذه المعلومات حتى صدور قرار قضائي بهذا الشأن.

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