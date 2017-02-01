لافروف يقترح افتتاح فرع لمتحف الأرميتاج في أبوظبي

اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فتح فرع لمتحف الأرميتاج الروسي الشهير في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقدم الوزير الروسي هذا الاقتراح في المؤتمر الصحفي في ختام منتدى التعاون الروسي العربي الذي انعقد في أبوظبي، الأربعاء 1 فبراير/شباط.

وجاءت فكرة لافروف ردا على طلب قدمه أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقد الدورة القادمة للمنتدى في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث يقع مقر متحف الأرميتاج الشهير الذي يضم لوحات أشهر رسامي العالم، موضحا(أبو الغيط) أنه لن يتسن له حتى الآن زيارة هذه المدينة.

واستجاب لافروف لطلب أبو الغيط مباشرة، مؤكدا أن عقد الدورة القادمة لمنتدى التعاون في سان بطرسبورغ سيسر الجانب الروسي كثيرا. لكنه دعا أبو الغيط إلى عدم الانتظار، وحثه على التوجه إلى هذه المدينة الروسية الشهيرة في أي وقت مناسب له.

وفي هذا السياق، أشار لافروف إلى الانتهاء القريب لبناء فرع لمتحف اللوفر في أبوظبي، وذكر بأن هناك فرعا لمتحف عالمي آخر في عاصمة دولة الإمارات- متحف جوجنهايم أبوظبي.

وأضاف: “أعتقد أنه حان الوقت للاتفاق على فتح فرع للأرميتاج في أبوظبي، لأن ذلك سيساهم في تعزيز علاقاتنا”.

كما طلب أبو الغيط ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مازحين، من الجانب الروسي تأجيل موعد عقد الدورة القادمة للمنتدى (الذي يعقد سنويا في فبراير/شباط إما في روسيا أو في إحدى الدول العربية) إلى الصيف، خشية من برودة الشتاء الروسي!.

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