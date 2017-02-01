التحالف المدني الإسلامي زار ميقاتي

أعلن وفد من “التحالف المدني الاسلامي” في بيان، أنه “زار الرئيس نجيب ميقاتي في مكتبه في بيروت، حيث عرض معه التطورات السياسية والقضايا المرتبطة بالشؤون الإسلامية والوطنية.

وضم الوفد الأمين العام أحمد الأيوبي، ورئيس المكتب السياسي الدكتور بلال الدندشي وأعضاء المكتب السياسي والهيئة القيادية في التحالف: العميد المتقاعد إبراهيم مرعب، الشيخ حسن أبو بكر، ومحمد حمود، محمد هاشم، مالك العرب، خالد رعد، محمد معاليقي.

وقدم الوفد لميقاتي تعريفا بالتحالف وبرؤيته السياسية والاجتماعية والتنموية”.

وأكد الأمين العام للتحالف أحمد الأيوبي “التواصل والتعاون مع الرئيس ميقاتي في القضايا الوطنية والإسلامية، ولا سيما في ما يتعلق بالحرص على الوحدة الوطنية واتفاق الطائف والحفاظ على التوازنات التي يكفلها الدستور وعدم جواز التفريط بها حفاظا على الوحدة الوطنية واستمرارية الكيان اللبناني”.

وشدد على “ضرورة الخروج بقانون انتخابي عادل لا يعتمد المعايير المزدوجة أو المتناقضة، ويضمن صحة التمثيل ويمنع الإقصاء والتهميش والإلغاء”.

وأوضح بيان التحالف أن “الوفد طرح مع الرئيس ميقاتي أهمية الوقوف إلى جانب المرجعية الدينية للمسلمين المتمثلة بسماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومؤسسات الدار في الخطوات الإصلاحية والتوجهات الوسطية التي يعتمدها، وجرى تأكيد التعاون والتكامل مع دار الفتوى لما فيه المصلحة الإسلامية والوطنية العليا”.

وطرح الأيوبي إستراتيجية التحالف لمواجهة التطرف داعيا إلى “تغيير جذري في مواقف مواقع القرار في الدولة اللبنانية من ملف الإرهاب على قاعدة التمسك بالأمن والإستقرار والتضامن مع الجيش والمؤسسات الأمنية، بالتوازي مع إيلاء المعالجة الفكرية والدينية الاهتمام المطلوب، وأن تضع الوزارات الخدماتية خططا تجعل منها شريكا وطنيا في مواجهة الإرهاب”.

وأشاد “بالجهود التي يبذلها الرئيس ميقاتي لتأمين العدالة والإنصاف في ملفات الموقوفين على قاعدة الحرص على تحقيق العدالة من خلال القانون ومنطق الدولة والمؤسسات”، آملا في الوصول إلى “معالجة الأسباب الكامنة وراء وجود هذه الأعداد من الشبان في السجون”.

واستمع ميقاتي إلى شرح عن أوضاع الشمال والمنية الضنية وعكار وعرسال والبقاع وشبعا من أعضاء التحالف، وأبدى حرصه على “التواصل والتعاون في خدمة أهلنا فيها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها”.

ونقل الوفد عن ميقاتي إشادته ب”الرؤية الاسلامية الوسطية للوفد وحرصه على العيش المشترك والتواصل بين اللبنانيين”. كما نقل عنه تحذيره من “مخاطر الانزلاق إلى نزعات الاستفراد والاحادية في التحضير لقانون الانتخابات النيابية لأن الخلل في هذا المجال سيؤدي إلى خلل في الحياة الوطنية ويضرب قواعد الدستور”.

وأبدى ميقاتي حرصه على التعاون مع التحالف “في مساعيه لتحصين البيت الإسلامي وتقديم خطاب حضاري مستنير، يظهر الصورة الحقيقية للاسلام والمسلمين”.