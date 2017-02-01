مقتل قائد لـ”داعش” بغارة طائرة مسيرة شرق أفغانستان

أفادت وكلة “خامه برس” الأفغانية بمقتل أحد القادة المحليين لتنظيم “داعش” جراء غارة لطائرة مسيرة بشرق أفغانستان، الأربعاء 1 فبراير/شباط.

وبحسب الوكالة فإن المدعو شاهد عمر كان قائدا لمجموعة من مسلحي التنظيم قوامها 40 شخصا في ولاية ننكرهار.

وقال مسؤول محلي إن طائرة بدون طيار تابعة للقوات الأجنبية في أفغانستان وجهت ضربة صاورخية، في صباح الأربعاء، في إحدى نواحي الولاية.

وشهد الوضع الأمني في أفغانستان تدهورا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، ومن مؤشرات ذلك شن حركة طالبان التي نجحت سابقا في بسط سيطرتها على أراض شاسعة في المناطق الريفية من البلاد، هجمات على المدن الكبرى، إضافة إلى تنامي نشاطات تنظيم ما يسمى بـ “الدولة الإسلامية” الإرهابي.

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