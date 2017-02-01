النائب الفرنسي جيرار بابت يزور رئيس الجمهورية الجمعة

أعلن النائب الاشتراكي الفرنسي جيرار بابت أنه سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجمعة، في قصر بعبدا، ل”تهنئته والاطلاع على آخر المستجدات الداخلية ولا سيما الجانب المتعلق بوجود أكثر من مليون لاجىء سوري في لبنان”.

وبابت هو طبيب وعضو في لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية – اللبنانية، ويرأس أيضا لجنة الصداقة الفرنسية – السورية في الجمعية الوطنية.

وأفاد بابت في بيان، أنه “سيشارك في مهمة طبية لتقويم الحاجات الطبية والصحية المأساوية التي يعيشها بشكل خاص سكان حلب. وسيلتقي والوفد السلطات المحلية ومسؤولين في القطاع الصحي ومسؤولين عن الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر وممثلين عن مختلف الجماعات والطوائف”.

وبرافق بابت وفد يضم دانييل رو وأنطوان سلوم وفيكتور فلوح وممثل الصندوق الاجتماعي الأرمني جيرار كاراغوزيان وبيار شارل بلانشار المسؤول في جمعية “عمل الشرق” وأطباء.

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