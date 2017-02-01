ماهي حقيقة فرض تأشيرة دخول السوريين إلى السودان؟

أعلنت السفارة السورية في السودان نفيها صدور قرارات عن الحكومة السودانية تقضي بفرض تأشيرات دخول على المواطنيين السوريين، بعدما كانوا معفيين.

حيث أكد السفير السوري لدى الخرطوم حبيب عباس: “إن هنالك حملة تُقاد ضد الجالية السورية من قبل جهات خفية، وأن الحكومة السودانية لم تصدر أي تأشيرات دخول على المواطنيين السوريين”.

وأكد عباس ” أن هذه الأنباء التي ترددت حول صدور قرارات من الحكومة السودانية بفرض تأشيرات دخول للسوريين هي عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً وأخذت أبعاد غير دقيقة وهي محل كذب وافتراء”.

ولفت السفير السوري إلى أنه تأكد بنفسه من عدم صحة الخبر على لسان السفير السوداني بدمشق، ومن أحد ضباط الشرطة السودانية المعني بالموضوع.

الجدير بالذكر أن الحكومة السودانية منحت السوريين حق الدخول للأراضي السودانية دون شروط وبدون الحصول على تأشيرة، بالإضافة إلى معاملة السوريين معاملة المواطنين السودانيين.

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