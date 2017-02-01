الفاتيكان قلق من سياسة ترامب في مجال الهجرة

أعرب الفاتيكان، الأربعاء 1 فبراير/شباط، عن قلقه إزاء سياسة الهجرة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي حديث لقناة “TV 2000” الكاثوليكية علق الكردينال أنجيلو بيتشو على قرارات ترامب بشأن منع دخول مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة أراضي الولايات المتحدة وتعليق برنامج قبول اللاجئين، قائلا: “بالطبع إنه أمر مثير للقلق، لأن رسالة الفاتيكان هي رسالة تابعة لثقافة من نوع آخر تماما. إن البابا فرنسيس يتحدث كثيرا عن ضرورة دمج الذي يدخل مجتمعنا”.

وسبق للفاتيكان أن أبدى قلقه إزاء خطط ترامب لبناء جدار فاصل بين بلاده والمكسيك، وقال الكردينال بيتر تاركسون، رئيس مجمع خدمة التنمية البشرية المتكاملة في الفاتيكان، بهذا الخصوص: “الحديث لا يدور عن المكسيك، إنما عن إشارة إلى العالم، والكرسي البابوي قلق وهو يأمل أن لا يحذو أحد في أوروبا هذا الحذو”.

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