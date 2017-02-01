وفد أمني من غزة يتوجه إلى مصر

كشف مصدر في حركة “حماس”، مساء الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، عن مغادرة وفد أمني من قطاع غزة عبر معبر رفح البري إلى مصر.

وقال مصدر في حركة حماس إن وفدا أمنيا يرأسه اللواء توفيق أبو نعيم، مسؤول قوى الأمن في غزة، غادر إلى القاهرة لإجراء لقاءات مع مسؤولين مصريين.

وكان موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، قد كشف لبوابة الأهرام المصرية، قبل أيام، تسلم الحركة كشوفات من الجهات الأمنية المصرية لمطلوبين في قطاع غزة، قائلا: “تسليمهم أمر غير وارد، كما سيلتقي مسؤولون أمنيون من قطاع غزة مع المصريين لتوضيح كل حالة من هذه الأسماء على حدة”.

وأعلنت حركة “حماس” مساء الخميس الماضي عن اختتام زيارة وفدها إلى القاهرة الذي قاده نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، بمشاركة كل من القياديين موسى أبو مرزوق وروحي مشتهي.

وأكد الوفد خلال زيارته للقاهرة أنه جرى الاتفاق مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء خالد فوزي على استمرار اللقاءات والتشاور المشترك.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، قد وصل الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بعد غياب دام 5 أشهر، برفقة عائلته ومرافقيه، إضافة إلى عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” روحي مشتهي.

وقال هنية في تصريح للصحفيين إن العلاقة مع مصر ستشهد نقلة نوعية وإيجابية ستظهر نتائجها في الأيام القادمة.

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