لجنة الصداقة السورية الفرنسية تبحث إعادة إعمار حلب

قام محافظ حلب حسين دياب اليوم مع رئيس لجنة الصداقة السورية الفرنسية النائب الفرنسي جيرار بابت والوفد المرافق له ببحث مرحلة إعادة بناء وإعمار المدينة بعد تخليصها من الإرهاب.

حيث قدم محافظ حلب للوفد عرضاً حول الواقع الخدمي والمعيشي في حلب مبينا أن حلب أقدم مدينة مأهولة في التاريخ وهي اليوم تعمل على إزالة آثار الإرهاب عنها بعد أن تم تطهيرها بالكامل من التنظيمات الإرهابية لافتاً إلى أن حجم الدمار الذي خلفه الإرهاب في المدينة كبير جدا كما طال التخريب المدينة القديمة المسجلة على قائمة التراث العالمي بأوابدها وآثارها التي هي جزء من التراث الإنساني والحضارة البشرية بالإضافة إلى تدمير المشافي والمدارس والمرافق الخدمية والبنى التحتية.

ودعا المحافظ الوفد لنقل حقيقة الأوضاع التي تعيشها حلب وما لحق بها من دمار ممنهج وجرائم بفعل الإرهاب إلى الشعب الفرنسي مؤكداً أن الإرهاب لا يشكل خطراً على سورية فحسب بل على كل الدول والشعوب وبالتالي لا بد من توحيد الجهود لمواجهته ودرء خطره عن الجميع.

من جانبه بين النائب الفرنسي بابت أن زيارة الوفد إلى حلب هدفها الاطلاع عن كثب على الواقع وبحث مجالات تقديم المساعدة الممكنة في الجانب الخدمي والإنساني لافتاً إلى أن برنامج الوفد يتضمن زيارات للمؤسسات الصحية والمدينة القديمة ورصد الواقع لمساعدة أهالي حلب خلال الفترة القادمة.

تجدر الاشارة إلى أن الوفد الفرنسي يضم أطباء وصحفيين وممثلين عن جمعيات أهلية.

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