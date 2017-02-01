البدء بإعادة إعمار داريا والتكلفة…؟

أعلن مجلس الوزراء خلال جلستة هذا الأسبوع أنه تم تخصيص مبلغ مليار ليرة سورية لإعادة إعمار البنية التحتية الرئيسية في مدينة داريا بريف دمشق.

حيث أوضح المجلس أنه سيتم توزيع المبلغ على تأهيل مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية، ومركز داريا الصحي وشبكات ومراكز تحويل الطاقة الكهربائية، وستم إصلاح شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وفتح الطرق وترحيل الانقاض وإجراء أعمال الصيانة إضافة إلى تأهيل مركز الاتصالات والمركز الثقافي.

ومن جهته بين وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أنه تم خلال جلسة الحكومة مناقشة واقع الأعمال التي يجري الخطيط لتنفيذها في البلدة.. وأشار عرنوس إلى أنه تم اعتماد خطة لتوزيع هذه الأعمال على أكبر عدد من المقاولين والشركات،من أجل السرعه في إنجازها بالوقت المحدد ضمن العام الجاري.

يذكر أن دمشق أبرمت عقوداً مع موسكو في نيسان 2016 بنحو 850 يورو لإعادة إعمار البنى التحتيه في سورية.

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