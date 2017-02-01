لافروف يكشف الشخصيات المحورية في التسوية الليبية

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن دعم موسكو لمبادرة الإمارات حول عقد لقاء بين زعماء القوى السياسية الرئيسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركة لافروف في الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي التي انعقدت في أبوظبي، الأربعاء 1 فبراير/شباط.

وصف الوزير الروسي رئيس حكومة الوفق الوطني في ليبيا فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بأنهم “شخصيات محورية على ساحة الأحداث الليبية”. وجدد دعوة موسكو إلى البحث عن حلول سياسية للأزمة الليبية في أقرب وقت.

يذكر أن حفتر وصالح قد زارا موسكو في أواخر السنة الماضية، في إطار المشاورات التي تجريها روسيا مع كافة أطراف النزاع الليبي. وأكد لافروف آنذاك على ضرورة إعطاء دور سياسي لحفتر في إطار تسوية الأزمة الليبية.

وكان وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة قد أعرب عن تفاؤله باللقاء المرتقب بين حفتر والسراج وصالح، معتبرا أن مجرد اللقاء يمثل انفراجة في الجمود السياسي في بلاده. ومن المتوقع أن يتناول هذا اللقاء المرتقب إمكانية استحداث منصب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة ائتلافية، وتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي.

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