ميليشيا”قسد”تبدأ خطة جديدة في الرقة ..ماهي؟

أعلنت ميليشيا”قوات سوريا الديمقراطية” عن بدء حملة عسكرية جديدة تهدف إلى عزل مدينة الرقة عن محافظة ديرالزور وقطع طريق تنظيم “داعش” بين المحافظتين.

حيث صرحت مصادر عسكرية من ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” في بيان لها اليوم الأربعاء، إن «المرحلة المقبلة من غضب الفرات ستكون بعزل الرقة نهائياً وقطع الطريق بينها وبين مناطق يسيطر عليها التنظيم في دير الزور جنوباً»، مضيفةً إنه «من أجل تنفيذ ذلك يستوجب الوصول إلى طريق الرقة دير الزور لكن هذه المهمة ستكون قاسية».

هذا وقد كان المتحدث بإسم “قوات سوريا الديمقراطية” المدعو طلال سلو قال أمس الثلاثاء، إن «هناك تحضير لعمل جديد ستقوم به قوات سوريا الديمقراطية باتجاه تنظيم داعش خلال أيام معدودة»، مضيفاً أن «التحالف الدولي قدم دفعة جديدة من الأسلحة لقواتهم». فيما نفى المتحدث بإسم “وحدات حماية الشعب” ريدور خليل صباح اليوم قيام التحالف الدولي بتزويد وحداتهم لمساعدات عسكرية جديدة، خلافاً لما أكده طلال سلو الناطق بإسم “قوات سوريا الديمقراطية “عن استلام قواتهم تلك المساعدات.

وفي سياق متصل فإن معارك “قوات سوريا الديمقراطية” مع تنظيم “داعش›”في الريف الغربي للرقة قد توقفت نسبياً، بعد أن وصلت القوات إلى مشارف سد الطبقة غربي الرقة، في سياق التحضير لمعركة جديدة ضد “داعش” بحسب ما أفادت به مصادر ميدانية للحدث نيوز .

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