الجيش السوري يتقدم في حلب والباب ودير الزور وريف حماه

أحبطت وحدات من الجيش السوري هجوماً كبيراً لتنظيم “داعش “على الاتجاه الشمالي الشرقي للكلية الجوية بريف حلب الشرقي وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد فيما تستمر الاشتباكات بين وحدات الجيش ومسلحي تنظيم ” داعش ” في محيط منطقة تادف التابعة لمدينة الباب شرق حلب حيث استهدف خلالها سلاح الطيران في الجيش عدة تجمعات لمسلحي “داعش” في منطقة الباب والقرى المحيطة بها.

هذا وقد تزامنت تلك الاشتباكات مع استمرار انقطاع مياه الشرب عن كامل محافظة حلب منذ حوالي 3 اسابيع بسبب قيام تنظيم ” داعش ” بتوقيف مضاخ المياه الرئيسية في منطقة الخفسة شرق حلب

وفي حماه قام سلاح الجو بإستهداف مواقع الميليشيات المسلحة بمحيط بلدة مورك شمال حماة، ما أسفر عن تدمير موقعين اثنين وشاحنة صغيرة محملة بالذخيرة ومقتل واصابة عدد من المسلحين.

فيما يتابع الجيش السوري إحراز تقدمه في منطقة المعامل على المحور الجنوبي لمدينة ديرالزور حيث سيطر على مساحة 50% منها إثر اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم “داعش” ومحيط لواء التأمين باتجاه المكبات على المحور الشرقي لـ دير الزور هذا وقد دمر الجيش السوري عدداً من آليات التنظيم ويقتل ويجرح عدداً منهم، فيما نفذت الطائرات الحربية الروسية والسورية عدة غارات على مواقع وتجمعات مسلحي التنظيم في منطقة المالحة في المنطقة نفسها محققين إصابات مباشرة

أما في الحسكة فقد أفادت مصادر ميدانية للحدث نيوز عن انفجار عبوة ناسفة في المدخل الشمالي لبلدة لبقحطانية اقتصرت أضرارها على المادية.

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